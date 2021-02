Corona - 80 Neuinfektionen und drei Todesopfer in Tirol

Zahl der Krankenhauspatienten nahm weiter auf 74 ab

In Tirol waren mit Stand Samstagmittag 951 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 20 weniger als am Vortag. In den vergangenen 24 Stunden kamen 80 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren 97 weitere Personen vom Virus genesen. Drei weitere Corona-Erkrankte starben am oder mit dem Virus, damit wuchs die Zahl der Tiroler Corona-Opfer auf 567 an.

Positiv entwickelte sich indes die Lage in den Spitälern: 74 Infizierte befanden sich am Samstag noch in stationärer Behandlung, um acht weniger als am Vortag. 23 davon - gleich viele wie tags zuvor - benötigten intensivmedizinische Betreuung.

Die meisten Covid-Fälle gab es mit 211 nach wie vor in Schwaz, dem von der Südafrika-Mutante am stärksten betroffenen Bezirk, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land mit 132 und dem Bezirk Kufstein mit 130. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren 101 aktiv Positive zu verzeichnen. Im Bundesland wurden bisher 554.641 Testungen durchgeführt.