Im Burgenland waren am Dienstag 80 Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen. 83.870 Personen haben sich für eine Corona-Impfung im Vormerksystem registriert, 6.092 wurden geimpft. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronafälle belief sich auf 11.200, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 41 an Covid-19 Erkrankte behandelt, acht davon intensivmedizinisch.