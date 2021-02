Corona - 80 Übertretungen bei Unterkünften in steirischen Skigebieten

Polizei führte knapp 400 Kontrollen bei Gästen in Unterkünften durch - Weitere Überprüfungen in Semesterferien angekündigt

Rund 80 Übertretungen der Covid-Maßnahmen-Gesetze haben Polizisten vergangene Woche bei knapp 400 Kontrollen bei Unterkünften in steirischen Skiregionen festgestellt. Viele Betriebe würden sich an die Vorgaben halten, hieß es Montagnachmittag seitens der Exekutive auf Twitter. "Um genau diese zu schützen, werden wir auch in den Semesterferien verstärkt kontrollieren", wurde angekündigt.

Besonders viele Fälle seien im Bezirk Murau verzeichnet worden, wo bereits vergangene Woche Bezirkshauptmann Florian Waldner von auffallend vielen neuen Nebenwohnsitzen berichtet hatte. "In anderen Bezirken wiederum gab es gar keine Übertretungen", sagte Polizei-Sprecher Markus Lamb auf APA-Nachfrage. Die Kontrollen in Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften und den Gesundheitsbehörden seien schwierig, da man in jedem Fall die Angaben der Gäste auf Plausibilität überprüfen muss.