Corona - 81 Neuinfektionen in Vorarlberg, keine weiteren Todesopfer

808 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Vorarlberg am Mittwoch stabil geblieben. 81 Neuinfektionen standen 78 Genesungen gegenüber, damit wies das Dashboard des Landes am Donnerstag 808 SARS-Cov-2-Infizierte aus. Die Zahl der Corona-Todesopfer veränderte sich nicht, in Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 242 Personen am oder mit dem Virus verstorben.

Von den 59 Intensivbetten, die landesweit zur Verfügung stehen, waren mit Stand Donnerstagvormittag elf von Corona-Patienten belegt, zehn Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 51 Corona-Erkrankte stationär betreut. Nur geringfügig verändert hat sich die Zahl der infizierten Krankenhausmitarbeiter (33) und jene der Mitarbeiter (18), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Über 50 aktiv Infizierte gab es mit Stand Donnerstagfrüh nur noch in den Städten Dornbirn (109) und Feldkirch (76). 22 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.