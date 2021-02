Corona - 82 neue Fälle der britischen Mutation in Kärnten bestätigt

Landeshauptmann Kaiser (SPÖ) sieht wegen geringerer Mortalität und weniger Krankenhausaufenthalten Entspannung

82 neue Fälle der britischen Coronavirus-Mutation sind am Dienstag in Kärnten bestätigt worden. Damit gab es nachweislich bereits 364 solcher Fälle im Bundesland, über alle Bezirke verteilt. Von den neuen Fällen entfielen 26 auf Klagenfurt und 17 auf den Bezirk Hermagor, jenen Bezirk, wo die Variante besonders verbreitet ist und die Infektionszahlen gemessen an der Bevölkerung bundesweit die höchsten sind.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht trotz steigender Fallzahlen und sich ausbreitender Mutationen eine sich entspannende Corona-Situation im Bundesland, wie er am Dienstag vor Journalisten sagte. Für ihn seien möglichst wenige Tote, schwere Verläufe und Folgeerscheinungen das Wichtigste. "Ja, man kann von einer erkennbaren, sich logisch begründbaren Entlastung sprechen."

In Kärnten würden "von Tag zu Tag" mehr Menschen geimpft, "es wird auch deswegen leichter, weil wir dem Virus mehr und mehr Wirtspersonen entziehen", so der Landeshauptmann. Zuletzt gab es täglich meist einen oder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Kärnten, die Zahl der Intensivpatienten lag im Februar durchgehend unter zehn. Laut Kaiser werden mit Ende der Woche mehr als zehn Prozent der Bevölkerung im Bezirk Hermagor die erste Impfdosis erhalten haben.