Corona - 84 Neuinfektionen und 135 Genesungen in Tirol

Keine Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden - Gesamtzahl der aktiv Positiven auf 1.221 gesunken

84 Menschen sind in Tirol in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden, 135 Personen wurden für wieder gesund erklärt. Damit sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.221, berichtete das Land in einer Aussendung. 23 Corona-Patienten - einer weniger als zuletzt - wurden auf den Intensivstationen behandelt, insgesamt waren unverändert 132 in den Spitälern untergebracht. Todesfall war von Samstag auf Sonntag keiner zu beklagen.

In Innsbruck-Land, dem einwohnerstärksten Bezirk, waren 210 Personen infiziert, im Bezirk Kitzbühel waren es 166, im Bezirk Schwaz 165. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren 140 Menschen aktuell corona-positiv.