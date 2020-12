Corona - 84 Spitalspatienten in Vorarlberg, zwei weitere Todesfälle

Anstieg an Infizierten

Die Corona-Lage in Vorarlbergs Spitälern bleibt weiter stabil: Mit Stand Sonntagmittag wurden 84 Personen mit einer Covid-Infizierung in den Krankenhäusern behandelt - um vier weniger als am Vortag. 17 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung. Zwei weitere Personen starben unterdessen im Bundesland mit oder an einer Covid-19-Erkrankung, teilte die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit.

Indes verzeichnete das "Ländle" 1.821 aktiv Erkrankte - um 34 mehr als am Samstag. 130 neue positive Testergebnisse lagen vor, gleichzeitig waren aber auch 93 weitere Menschen vom Virus genesen.

Die meisten Infizierten wies weiter der Bezirk Bregenz mit 534 auf, gefolgt vom Bezirk Feldkirch mit 527. 208.112 Testungen wurden bis dato in Vorarlberg durchgeführt.