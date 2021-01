Corona - 88 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer in Kärnten

Zahl der Coronapatienten in Krankenhäusern weiter im hohen zweistelligen Bereich

In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst am Samstag mitteilte, wurde im selben Zeitraum ein weiterer Corona-Toter verzeichnet, die Gesamtzahl der Toten im Bundesland stieg damit auf 624. Weiterhin im hohen zweistelligen Bereich lag die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Insgesamt waren es 90, acht von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz auf Basis der vom Landespressedienst veröffentlichten Zahlen ging unterdessen weiter zurück, sie lag am Samstag bei 130. Im Wochenschnitt wurden in Kärnten 104 Neuinfektionen pro Tag gemeldet.

Am Freitag war die Kärntner Impf-Vormerkplattform online gegangen, sie ist auf www.kaernten-impft.ktn.gv.at zu finden. Bis Samstagvormittag hatten sich bereits 45.200 Kärntner registriert.