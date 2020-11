Corona - 886 neue Fälle und Rückgang bei Intensivpatienten in Wien

Derzeit 142 Menschen in Intensivbehandlung - Sieben weitere Todesfälle

In Wien sind von Dienstag auf Mittwoch 886 Corona-Infektionen dazugekommen. Damit gibt es nun 56.285 eingemeldete positive Testresultate. Positives gab es von den Intensivstationen zu vermelden. Die Zahl der dort betreuten Patientinnen und Patienten war weiterhin - und bereits zum vierten Mal in Folge - rückläufig und betrug am Mittwoch 142. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag mussten noch 162 Infizierte intensiv behandelt werden.

"Ob sich daraus eine längerfristige Entspannung insbesondere bei der Intensivbettenbelegung abzeichnet, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv gesagt werden", hieß es in einer Aussendung des Krisenstabs der Stadt. Die Spitalbelegung bei Normalbetten sei jedenfalls ebenso leicht rückläufig

In den vergangenen 24 Stunden stieg die Zahl der Todesfälle auf 568. Drei Frauen zwischen 78 und 90 Jahren und vier Männer zwischen 61 und 83 Jahren haben die Virusinfektion nicht überlebt. 41.212 Personen gelten inzwischen als genesen. Am gestrigen Dienstag wurden in Wien 9.472 Coronatests vorgenommen.