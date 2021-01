Corona - 89 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Burgenland

615 aktuelle Fälle

Im Burgenland sind am Dienstag 89 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Drei Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg um 37 auf 615. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 9.832.

Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg und eine 85-Jährige aus dem Bezirk Güssing sind an oder mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung. 965, das sind um 17 weniger, sind in Quarantäne.