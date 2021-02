Corona - 9.762 Neuinfektionen in Deutschland

Mehr als 11.500 neue Fälle in Russland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag für Deutschland 9.762 neue Positiv-Tests gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg somit leicht auf 63,8 - das ist mehr als doppelt so niedrig wie derzeit mit 154,8 in Österreich. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Deutschland hat sich einen Wert von 50 als Ziel gesetzt, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 wurden in Deutschland weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. Den neuen Angaben zufolge starben 369 weitere Menschen. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 69.888. Insgesamt wurden bisher in mehr als 2,43 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die deutsche Regierung will Handynutzer bei der Einreise nach Deutschland per SMS auf die Infektionsschutzvorschriften hinweisen. Ab Montag sollen die Mobilfunknetzbetreiber diese Kurznachrichten an alle Handys verschicken, die sich in ein deutsches Netz einbuchen. Das teilt das Gesundheitsministerium mit.

In Russland melden die Gesundheitsbehörden unterdessen 11.534 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf über 4,23 Millionen. Russland verzeichnet weltweit die vierthöchste Infektionszahl nach den USA, Indien und Brasilien. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um 439 auf 85.743.

Die brasilianische Hauptstadt Brasilia befindet sich in einem 24-stündigen Lockdown wegen steigender Corona-Zahlen. Die Intensivstationen der drittgrößten Stadt des Landes seien so voll wie auf dem Höhepunkt der Pandemie im vergangenen Jahr, teilt das Gesundheitsamt mit. Die Abriegelung wurde vom Gouverneur angeordnet und steht im Gegensatz zur Überzeugung des rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser spielt die Schwere der Pandemie unter und will die Nothilfe bei Lockdowns streichen.