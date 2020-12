Corona - 91 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

10.678 Menschen aktuell infiziert

In Südtirol waren mit Stand Dienstagvormittag 10.678 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 91 Neuinfektionen hinzu, die mittels PCR-Test bestätigt wurden. Zudem wurden bei 4.155 Antigen-Tests weitere 311 positive Ergebnisse ermittelt, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. 13 Personen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Mit oder an Covid-19 verstarben sieben Menschen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 729.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 153 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 20 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 129 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Sarns und Gossensaß waren es 37. In Südtirol wurden bisher 357.337 Coronatests durchgeführt.