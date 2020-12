Corona - 91 Neuinfektionen und ein Todesopfer in Vorarlberg

Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen sank auf 1.107

Am Montag haben sich in Vorarlberg Corona-Neuinfektionen und Genesungen in etwa die Waage gehalten. Es kamen 91 neue Corona-Fälle hinzu, 98 zuvor Erkrankte galten wieder als gesund, war dem Dashboard des Landes am Dienstagvormittag zu entnehmen. Damit sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.107. Erneut war ein Todesopfer zu beklagen, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 213 Personen am oder mit dem Virus verstorben.

Von den landesweit 59 Intensivbetten waren 13 - eines weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Dienstagvormittag noch 31 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 62 Corona-Erkrankte stationär betreut. Weiter abgenommen hat die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter, nämlich von 50 auf 35. 17 weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mit Stand Dienstagfrüh gab es noch fünf Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. Nur in Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn war die Zahl der Fälle dreistellig (171). 18 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.