Corona - 913 Neuinfektionen in Tirol, zehn weitere Todesfälle

7.835 Personen aktuell infiziert - Um die Hälfte weniger grippale Infekte als im Vorjahr

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 913 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 890 weitere Personen wieder als genesen, teilte das Land am Donnerstag mit. Damit waren aktuell 7.835 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Indes gab es zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Verstorbenen waren zwischen 77 und 98 Jahre alt. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle auf 222.

407 Covid-19-Patienten befanden sich in Spitalsbehandlung, um drei weniger als am Vortag. 67 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung, gleich viele wie am Mittwoch. Am stärksten betroffen war der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.853 Fällen. Dahinter reihten sich die Bezirke Schwaz mit 1.649 Infizierten und der Bezirk Kufstein mit 1.438 Fällen ein. In Tirol wurden bisher 371.845 Tests durchgeführt.

Indes teilte das Land mit, dass es derzeit um knapp die Hälfte weniger grippale Infekte im Vergleich zum Vorjahr und auch im langjährigen Schnitt gebe. "Das zeigt deutlich, dass die gegen das Coronavirus gesetzten Schutz- und Hygienemaßnahmen wie Abstand halten, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände sowie die Einhaltung der Husten-, Nies- und Schnäuzetiquette vor Infektionen durch verschiedenste Viren schützen", erklärte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion.