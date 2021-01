Corona - 94 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Tirol

1.246 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert

In Tirol waren die Infektionszahlen auch am Samstag rückläufig. Seit dem Vortag standen 94 Neuinfektionen 132 genesenen Personen gegenüber, teilte das Land mit. Damit waren 1.246 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert. Indes verstarben zwei weitere Personen mit oder am Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 540.

In den Spitälern mussten 126 Corona-Patienten behandelt werden, um zehn mehr als am Freitag. Unverändert blieb mit 30 allerdings die Zahl der Corona-Intensivpatienten.

Die meisten Infizierten gab es nach wie vor im Bezirk Schwaz mit 264 Fällen, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 238. Im Bezirk Innsbruck-Land galten exakt 200 Menschen als infiziert. Im Bundesland wurden bisher 511.429 Coronatests durchgeführt.