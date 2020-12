Corona - 96-jähriger Massaker-Überlebender von Covid-19 geheilt

Trappist Schumacher wurde zwei Wochen lang in einem marokkanischen Spital behandelt - Islamisten ermordeten im Jahr 1996 sieben Mönche in algerischem Kloster Tibhirine

Der letzte Überlebende des Massakers von Tibhirine in Algerien, der Trappistenmönch Jean-Pierre Schumacher (96), ist laut einem Bericht der Zeitung "Le Progres" (Dienstag) von Covid-19 genesen. Schumacher und zwei weitere Ordensmänner waren zwei Wochen lang in einem Krankenhaus in Rabat/Marokko behandelt worden, meldet Kathpress. Dem Bericht zufolge sind die Männer inzwischen in ihr Kloster zurückgekehrt.

Schumacher wurde im Jahr 1924 in Frankreich geboren, das 1940 von Hitler-Deutschland besetzt wurde. Zwei Jahre später bewahrte ihn eine Tuberkulose-Erkrankung vor der Teilnahme am deutschen Russland-Feldzug. 1957 trat er in die Abtei von Timadeuc in der Bretagne ein, 1964 ging Schumacher in das Kloster Notre-Dame de l'Atlas in Tibhirine in Nordalgerien, kurz nach der Unabhängigkeit des nordafrikanischen Landes von Frankreich.

Im März 1996, während des algerischen Bürgerkriegs, wurde das Kloster überfallen. Sieben Ordensmänner wurden entführt und später enthauptet. Die Hintergründe der Tat wurden nie ganz geklärt. Bei dem Überfall konnten zwei Mönche, unter ihnen Schumacher, sich verstecken. Die beiden, von denen einer inzwischen gestorben ist, gingen daraufhin in ein Kloster ins marokkanische Fes. Bei seinem Marokko-Besuch im März 2019 traf Papst Franziskus auch mit Jean-Pierre Schumacher zusammen. Im Dezember 2018 waren die ermordeten Mönche vom Papst-Gesandten Angelo Becciu seliggesprochen worden.