Corona - 99 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

Zudem 303 positive Antigentest-Ergebnisse

In Südtirol sind seit Montag 99 weitere Corona-Neuinfektionen anhand eines PCR-Tests ermittelt worden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 31.743 an, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Dienstag mit. Zudem lagen weitere 303 positive Antigentest-Ergebnisse vor. Mit oder an Covid-19 verstarben vier weitere Menschen, die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 783. Dagegen konnten 109 weitere Menschen wieder für gesund erklärt werden.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 222 Covid-Patienten auf den Normalstationen behandelt werden, 25 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 158 Infizierte untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß waren es 17. In Südtirol wurden bisher 381.119 PCR-Tests durchgeführt.