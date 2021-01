In Kärnten sind nach Angaben des Landes von Dienstag auf Mittwoch 99 Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg um sechs auf nunmehr 602. Am Mittwoch befanden sich 113 Menschen in Spitalsbehandlung, um sechs mehr als am Tag davor. Zwölf davon lagen auf Intensivstationen.