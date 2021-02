Corona - Ab März Impfung im oö. Behindertenwesen und Mobiler Dienste

Corona-Testbus startet kommenden Dienstag in Linz

Direkt nach Abschluss der zweiten Teilimpfung Ende Februar in den 135 oö. Alten- und Pflegeheimen startet mit 2. März die Immunisierung von Beschäftigten im Behindertenbereich, von Mitarbeitern der Mobilen Dienste sowie von Familienhelferinnen. Ebenso beginnen die Impfungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, die ein Angebot nach dem Chancengleichheitsgesetz in Anspruch nehmen. Zuerst sind jene an der Reihe, die in vollbetreuten Einrichtungen leben, informierte das Land.

Um auch älteren und weniger mobilen Personen den Zugang zu Schnelltests zu erleichtern, wird in Linz ab 23. Februar - ebenso wie bereits in Wels - ein Corona-Testbus zum Einsatz kommen. Der barrierefreie Bus fährt von Montag bis Samstag von 8.00 bis 15.00 Uhr 17 Haltestellen in allen Stadtteilen an und kann auch ohne Voranmeldung genutzt werden, informierte die Stadt am Freitag in einer Aussendung. Bis zu 200 Abstriche pro Tag soll das medizinische Personal vom Arbeiter-Samariterbund abnehmen. Eine Online-Anmeldung ist ab sofort unter www.oesterreich-testet.at möglich. Den Haltestellenplan sowie Anfahrtszeiten sind unter www.linz.at/testbus abrufbar.