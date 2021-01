Trotz anhaltenden Lockdowns wird in Klagenfurt die Parkgebührung-Aussetzung nicht mehr verlängert. Wie die Stadtpresse am Freitag mitteilte, gilt ab Montag, 25. Jänner, wieder die Gebührenpflicht. Das Stadtpolizeikommando habe darum ersucht, weil sich trotz der Ausgangsbeschränkungen sehr viele Menschen in der Stadt aufhielten und es ein hohes Verkehrsaufkommen gebe. Die Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen würde dadurch erschwert.