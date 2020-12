Corona - Acht europäische Länder für gemeinsamen Impfkampagnen-Start

Erklärung der Gesundheitsminister

Acht europäische Länder haben am Dienstag eine Erklärung für einen gemeinsamen Start einer Impfkampagne gegen das Coronavirus unterzeichnet. "Wir wollen zusammen die Impfkampagne beginnen", hieß es in dem Papier der Gesundheitsminister von Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag.

In dem Schreiben wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, einen koordinierten Einsatz für eine "sichere, effiziente und transparente Nutzung des Anti-Covid-Impfstoffes" zu garantieren.

Italien richtet unterdessen ein wissenschaftliches Komitee ein, das die Mitte Jänner beginnende Impfkampagne in Italien kontrollieren soll. Dieses wird zwei Jahre lang im Einsatz bleiben, seine Amtszeit kann je nach Entwicklung der Pandemie auch verlängert werden.

"Das Komitee besteht aus hoch profilierten Experten und bewiesener wissenschaftlicher Unabhängigkeit", versicherte Nicola Magrini, Generaldirektor der italienischen Pharmabehörde AIFA. In einer ersten Phase sollen das Gesundheitspersonal, sowie die Patienten von Seniorenheimen und deren Mitarbeiter geimpft werden. Es folgen dann Pensionisten im Alter von über 80 Jahren, teilte der Generaldirektor im Gesundheitsministerium Gianni Rezza am Dienstag mit.