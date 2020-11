Corona - Acht Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

Gesamtzahl stieg auf 257

In Niederösterreichs Landeskliniken sind am Freitag acht Personen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verstorben. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesagentur starben im Landesklinikum Wiener Neustadt eine 85-Jährige Frau, zwei 82-Jährige und ein 80 Jahre alter Mann. In Melk und Mistelbach musste das Ableben von jeweils einem 86-Jährigen beklagt werden. In Scheibbs verstarb eine 90-Jährige, in Tulln eine 76 Jahre alte Frau.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Spitälern im Bundesland stieg somit auf 257 an. 40 davon wurden seit Wochenbeginn gemeldet.