In Kärnten sind von Montag auf Dienstag acht Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich damit auf 596, teilte der Landespressedienst mit. Es wurden 107 Neuinfektionen registriert, die Zahl der bestätigten Fälle stieg auf 24.477. Gesunken ist die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern, und zwar von 120 auf 107. Neun Patienten mussten intensivmedizinisch behandelt werden.