Corona - Acht Todesfälle und 566 Neuinfektionen in Salzburg

Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen stieg auf neuen Höchstwert - Allerdings weniger aktiv infizierte Personen

Die Diskussion über die bevorstehenden Massentestungen wird auch in Salzburg von einer hohen Zahl an Sterbefällen überschattet. Den Gesundheitsbehörden im Bundesland sind in den vergangenen 24 Stunden acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Der jüngste Patient war 52, der älteste 93 Jahre alt. Damit sind in Salzburg bisher 128 Personen mit oder am Coronavirus gestorben - die Hälfte der Fälle wurde dabei in den vergangenen 14 Tagen gemeldet.

Auch die Zahl der Patienten, die aktuell auf einer Intensivstation betreut werden müssen, ist mit 28 weiter gestiegen - ein neuer Höchstwert im Bundesland. Insgesamt befanden sich laut Informationen des Landes zuletzt 246 Covid-19-Patienten im Spital. Im Vergleich zur Meldung von Montagmorgen kamen in Salzburg 566 Neuinfektionen hinzu. Ein Lichtblick: Die Zahl der aktiv infizierten Personen sank um 356 auf 6.137.