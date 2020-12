Corona - Adidas zahlt Mitarbeitern bis zu 1.000 Euro Prämie

Je nach Kaufkraft

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas zahlt seinen rund 60.000 Mitarbeitern in aller Welt zu Weihnachten eine Corona-Dankesprämie. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Prämie könne - abhängig von der Kaufkraft im jeweiligen Land - bis zu 1.000 Euro betragen. Etwa 33.000 Adidas-Mitarbeiter - und damit mehr als die Hälfte - sind in den eigenen Geschäften des Unternehmens beschäftigt, 8.200 in der Logistik.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie unermüdlich für das Wohl des Unternehmens gearbeitet. Mit dieser Einmalzahlung wollen wir den Einsatz jedes Einzelnen würdigen und danke sagen", sagte Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted.

Adidas war im Frühjahr in den Strudel der Corona-Krise geraten und hatte zeitweise Verluste geschrieben. Vorstand und das weitere Führungspersonal verzichteten auf einen Teil ihrer Bezüge. Auch die Aktionäre stimmten einer Kürzung der Dividende auf Null zu.