Corona - Ägypten hat mit Impfung breiter Bevölkerungsteile begonnen

Zunächst werden Ältere geimpft - Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben Corona-Vakzin schon vor einigen Wochen bekommen

Nach langer Wartezeit hat Ägypten mit der Impfung breiter Bevölkerungsteile gegen das Coronavirus begonnen. In landesweit 40 Impfzentren sollen zunächst Ältere die Spritze gegen das Virus bekommen, für die sich bisher 153.000 Menschen registriert haben. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens waren schon vor einigen Wochen geimpft worden. Eine Gruppe Älterer und chronisch Kranker wurde am Donnerstag in Kairo in Anwesenheit von Ministerpräsident Mustafa Madbuli geimpft.

"Wir arbeiten daran, die Zahl der Bürger zu erhöhen, die Spritzen verschiedener Impfstoffe erhalten", sagte Madbuli, ohne Details zu nennen. Begleitet wurde Madbuli von Gesundheitsministerin Hala Sajid.

Bisher hat Ägypten rund 350.000 Dosen des chinesischen Sinopharm-Impfstoffs sowie 50.000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten. Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V, der ebenfalls zugelassen wurde, sind noch nicht eingetroffen.

Im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt leben rund 101 Millionen Menschen. Gemeldet wurden dort bisher 184.000 Infektionen, darunter mehr als 10.000 Todesfälle. Weil im Land nur eine kleine Gruppe Risiko-Patienten getestet wird, gibt es aber Vermutungen, dass die Zahl der tatsächlichen Infektionen deutlich höher liegt.

Im Alltag haben viele Ägypter die Pandemie hinter sich gelassen. Vorschriften etwa für das Tragen eines Mundschutzes werden häufig missachtet und von den Behörden auch nicht allzu streng geahndet. Restaurants und Cafés sind geöffnet, dürfen aber nur zu höchstens 50 Prozent ausgelastet werden. Märkte und öffentliche Plätze in der Hauptstadt Kairo sind heute so voll wie vor Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr.