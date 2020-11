Corona: Ärzte sehen "Lockdown" als alternativlos

Zustimmung auch von Gemeinden

Die neuen Maßnahmenverschärfungen der Regierung werden von der Ärztekammer als "alternativlos" bezeichnet und folgerichtig befürwortet: "Ohne Gegensteuern würden in allen Bundesländern die Intensivstationen der Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen", schreibt Kammerpräsident Thomas Szekeres in einer Aussendung. Wenn der Anstieg der Infektionszahlen nicht zurückgehe, könnte Österreich die Kontrolle über das Geschehen verlieren: "Das muss unbedingt vermieden werden."

Zustimmung signalisiert auch der Gemeindebund. Dessen Präsident Alfred Riedl sieht ein rasches und beherztes Handeln als erforderlich. Er versicherte, dass die Bürgermeister auch jetzt wieder ihren Beitrag leisten und die neuerlichen Maßnahmen der Bundesregierung in die Gemeinden und Dörfer kommunizieren würden.