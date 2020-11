Corona - AfD-Chef attackiert "Notstandspolitik" deutscher Regierung

Rechte Partei hält Präsenzparteitag ab

Mit einer Attacke auf die angebliche "Notstandspolitik" der deutschen Regierung in der Coronakrise hat AfD-Chef Tino Chrupalla den Parteitag der Rechtspopulisten in Kalkar eröffnet. Vor Hunderten von Delegierten warf er der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, eine "reine Konkurspolitik" zu betreiben. Existenzen würden vernichtet, die Pleitewelle rolle bereits, der Pandemie-Kurs werde viele Menschen den Arbeitsplatz kosten. Ihre Interessen wolle man verteidigen.

Kritikern, die eine Versammlung in Pandemie-Zeiten unverantwortlich finden, hielt Chrupalla entgegen, solche Präsenzparteitage seien unverzichtbar in der Demokratie. "Wenn wir uns von einem Virus in die Schranken weisen lassen, hat die Demokratie schon verloren." Zugleich appellierte Chrupalla in an die Delegierten, das Hygienekonzept einzuhalten.

Im Umgang mit dem Verfassungsschutz, der den inzwischen aufgelösten "Flügel" der AfD (Alternative für Deutschland) als rechtsextremistische Bestrebung beobachtet, warb Chrupalla für Gelassenheit. Er sagte: "Glaubt mir, liebe Freunde, wir verbessern diese Situation nicht, indem wir uns ständig selbst anklagen."

An der Großveranstaltung auf dem Messegelände der nordrhein-westfälischen Stadt Kalkar inmitten der Corona-Pandemie hatte es scharfe Kritik gegeben. Für die Delegierten gilt eine permanente Maskenpflicht. Die AfD blieb mit einer Klage gegen diese Auflage erfolglos. Das Ordnungsamt will kontrollieren, ob das behördlich genehmigte Hygienekonzept umgesetzt wird. Die Stadt Kalkar hat angekündigt, den Parteitag andernfalls abzubrechen.

Damit Delegierte, die aufgrund eines ärztlichen Attests von der Maskenpflicht befreit sind, leicht identifiziert werden können, tragen sie nach Angaben eines Sprechers farbige Namensschilder. Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, trug einen Mund-Nase-Schutz mit Dackel-Muster - analog zu seiner Hunde-Krawatte, die in AfD-Kreisen inzwischen Kult-Status erlangt hat.