Corona - AHS-Lehrer wollen Testpflicht für Präsenzunterricht

Außerdem FFP2-Maskenpflicht für alle im Schulgebäude

AHS-Lehrer fordern in einem Offenen Brief bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts eine verpflichtende Testteilnahme für alle, die am Unterricht vor Ort teilnehmen wollen. Außerdem soll die Tragepflicht von FFP2-Masken auf alle Personen im Schulgebäude ausgedehnt werden, heißt es in dem Schreiben der Österreichischen Professorenunion (ÖPU) und der Christgewerkschafter in der AHS-Gewerkschaft.

Nach den derzeitigen Plänen soll die Tragepflicht für FFP2-Masken erst für Personen über 14 Jahren gelten. Auch eine Verpflichtung zur Testteilnahme für Schüler oder Lehrer gibt es nicht. Unterzeichnet ist der Brief unter anderem auch vom Vorsitzenden der AHS-Lehrergewerkschaft, Herbert Weiß.

Die Freiheit des Einzelnen ende, wo er zur Gefahr für seine Mitmenschen werden, so die Lehrervertreter. "Wir fordern, weder den Präsenzunterricht noch die Gesundheit anderer einer falsch verstandenen individuellen Freiheit zu opfern."