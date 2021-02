Corona - AKNÖ verzeichnete 2020 um 26 Prozent mehr Rechtsberatungen

Verglichen mit 2019 insgesamt 40.000 zusätzliche Gespräche durchgeführt

Die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) hat im vergangenen Jahr auch aufgrund der Coronakrise einen Anstieg von 40.000 juristischen Beratungen gegenüber 2019 verzeichnet. Insgesamt wurden laut Aussendung vom Donnerstag 190.704 arbeits-, sozial- und insolvenzrechtliche Konsultationen gezählt, was einem Anstieg um 26 Prozent entsprach. Für die betroffenen Arbeitnehmer habe man 46 Millionen Euro erkämpft.

Insgesamt soll so knapp jeder dritte Beschäftigte im Bundesland die Unterstützung der AKNÖ in Anspruch genommen haben. Telefonische Beratungen erhöhten sich gar um 40 Prozent, berichtete Präsident Markus Wieser. In den ersten von Covid-19 geprägten Monaten wurde ein vier- bis fünffacher Anstieg der Anfragen verzeichnet. Die Kammer musste daraufhin eigene Services einrichten und die Dienstzeiten erweitern. Die Rechtsberater waren zudem mit vielen Gesetzen, Novellen und Verordnungen konfrontiert, die "nicht immer präzise rechtskonforme Regelungen beinhalteten".

Die Hauptthemen bei den juristischen Konsultationen waren Auflösungen von Dienstverhältnissen, finanzielle Ansprüche, Elternschaft sowie Coronaregeln in den Bereichen Arbeit und Urlaub. In Bezug auf das Sozialrecht gab es vor allem Anfragen zu Arbeitslosigkeit und Arbeitslosengeld, Pension und Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Mindestsicherung sowie Schwerarbeitsregelung.

Aktuell gibt es laut AKNÖ viele offene Punkte in den Bereichen Impfpflicht, Massentestungen und Maskenpflicht. "Es gibt in Österreich die klare Festlegung, dass es für keine Berufsgruppe eine gesetzlich angeordnete Impfpflicht gibt", betonte Doris Rauscher-Kalod, die Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht. Im Gesundheitsbereich hätten Arbeitgeber aber "besondere gesetzliche Pflichten" zum Schutz von Patienten und Klienten, so dass die Frage nach dem Impfstatus hier zulässig sei.