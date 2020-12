Corona - Aktuell 4.684 Infizierte in Oberösterreich

456 Neuinfektionen - 14 aktuelle Todesfälle und sechs Nachmeldungen

Im Bundesland Oberösterreich sind seit gestern, Montag, 456 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Am Dienstag gab es mit Stand 12.00 Uhr 4.684 aktuelle Fälle. Zudem wurden 14 aktuelle Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet und weitere sechs Todesfälle von den Behörden nachgemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter von 58 bis 92 Jahren. Die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 in OÖ ist damit auf bisher 825 gestiegen.

In den Krankenhäusern wurden am Dienstag 858 Patienten betreut, davon 134 auf der Intensivstation. Die Situation in den Krankenhäusern sei aufgrund der sehr hohen Anzahl der Covid-19-Patienten angespannt, hieß es in einer Aussendung der Landeskorrespondenz. "Durch die Aktivierung der Krisenpläne und die Erweiterung der Intensivkapazitäten werden die Oö. Krankenanstalten gemeinsam die akuten Herausforderungen der kommenden Wochen bewältigen." Seit 27. November stehen 175 Intensiv- und Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten bereit. Bisher sind 62.122 Personen in Oberösterreich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zu der bevorstehenden Bevölkerungstestung in Oberösterreich haben sich mit Stand von heute, Dienstag, 14.00 Uhr mehr als 71.000 von potenziellen 1,21 Mio. Personen angemeldet. Die meisten davon wählten bisher den ersten Testtag aus. Der Krisenstab äußerte die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen das kostenfreie und freiwillige Angebot der Testung von 11. bis 14. Dezember in Anspruch nehmen werden.