Corona - Alle 1.400 Apotheken weiterhin geöffnet

Benötigte Medikamente sollen abgeholt werden

Die 1.400 Apotheken im Land bleiben auch im verschärften Lockdown ab Dienstag offen. Das betonte nach der Politik nun am Montag auch ausdrücklich die Apothekerkammer. Die Menschen sollten sich wie bisher ihre benötigten Medikamente holen. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, darauf vertrauen zu können, dass man weiterhin gut versorgt wird. Dass man sich keine Sorgen machen muss, ob man ein benötigtes Medikament bekommt", so Apothekerkammer-Präsidentn Ulrike Mursch-Edlmayr.

"Dafür sorgen Apothekerinnen und Apotheker in ganz Österreich, bei Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr", versicherte sie in einer Aussendung. Seit Beginn des Teil-Lockdowns vor zwei Wochen wurden in Österreich weniger Medikamente abgeholt, hatte der Verband des Arzneimittel-Vollgroßhandels (PHAGO) in der Vorwoche berichtet. Vor allem chronisch Kranke sollten jedoch nicht auf ihre Arzneien verzichten.