Corona - Alle geplanten OPs finden bei tirol kliniken wieder statt

Klinik wieder im Normalbetrieb

Nachdem im Herbst aufgrund der steigenden Anzahl an Corona-Patienten viele geplante Operationen in den Einrichtungen der tirol kliniken (Betreibergesellschaft aller Tiroler Landeskrankenhäuser) verschoben werden mussten, befindet man sich nun wieder im Normalbetrieb. Dies teilte Sprecher Johannes Schwamberger am Montag auf APA-Anfrage mit. Alle geplanten Operationen finden demnach bereits wieder statt.

Der Normalbetrieb sei jedoch noch immer mit einem "enormen logistischen Aufwand" verbunden, meinte Schwamberger. Man befinde sich aber nicht nur wieder, bis auf "minimale Einschränkungen", im Normalbetrieb, sondern konnte die verschobenen Operationen großteils bereits nachholen.