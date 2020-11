Corona - Alle Kärntner Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben

Kaiser appellierte an private Kindergärten, ebenfalls offen zu halten

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Sonntag angekündigt, dass in Kärnten alle Pflichtschulen und Kindergärten im Einflussbereich des Landes auch im Lockdown geöffnet bleiben, auch wenn die Schulen auf Distance Learning umsteigen. Er appellierte via Aussendung an die Betreiber privater Kindergärten, diese ebenfalls offen zu lassen. Die Landesregierung werde Gruppenförderung und einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten ("Kinderstipendium") weiter auszahlen.

Bildungsdirektor Robert Klinglmair hatte am Sonntag gegenüber dem ORF Kärnten gesagt, dass man noch nicht wisse, wie viele Eltern ihr Kinder zu Hause betreuen werden und wie viele in Schulen betreut werden müssen. Kaiser kündigte unterdessen eigene Landes-Präventionsmaßnahmen an, um den Infektionsschutz in den Bildungseinrichtungen zu erhöhen. Er habe die Bildungsabteilung mit der Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts beauftragt, so Kaiser.