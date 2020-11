Corona - Alle Tiroler Krankenhäuser verschieben bereits Operationen

In Innsbrucker Klinik findet Großteil der OPs aber noch statt - 106 weitere Betten für Corona-Patienten freigehalten

Aufgrund der zunehmenden Corona-Patienten in den Spitälern müssen bereits alle Krankenhäuser in Tirol geplante Operationen verschieben. Die Notfallversorgung sei aber weiterhin sichergestellt, hieß es am Freitag aus dem Einsatzstab Gesundheit gegenüber der APA. Wie viele Operationen bereits verschoben werden, könne aber nicht pauschal gesagt werden, hieß es.

Vielmehr schätze jede Krankenanstalt selbst ein, welcher Eingriff verschoben werden kann und welcher nicht. Zudem könne ein planbarer und verschobener Eingriff im Laufe der Zeit auch zu einem dringenden werden, etwa bei zunehmenden Schmerzen. Dann werde der Eingriff natürlich durchgeführt. natürlich durchgeführt.

Auch an der Innsbrucker Klinik, dem größten Krankenhaus Tirols, konnte zahlenmäßig nicht festgehalten werden, wie viele Operationen derzeit verschoben werden. Dies werde mit jedem Patienten individuell abgestimmt, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger zur APA. Die Situation ändere sich von Tag zu Tag. Der Großteil der Operationen an der Innsbrucker Klinik würde aber jedenfalls noch stattfinden.

In Tirol befanden sich mit Stand Freitagvormittag 343 Covid-Patienten in Spitalsbehandlung. Zusätzlich zu diesen bereits belegten Betten wurden 106 weitere Betten, davon 89 auf Normal- sowie 17 auf Intensivstationen, explizit für Corona-Patienten freigehalten. In ganz Tirol stehen insgesamt bis zu 200 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung. 132 davon waren belegt, davon 51 mit Corona-Patienten. Der limitierende Faktor sei aber nicht die Bettenkapazität, sondern das Personal, hieß es.