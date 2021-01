Corona - Am Donnerstag wieder deutlich mehr Neuinfektionen in Kärnten

196 neue Fälle - Sechs Todesopfer seit Mittwochfrüh

Für Kärnten sind am Donnerstag wieder deutlich mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet worden als zuletzt. 196 neue Fälle wurden bestätigt. Der Wochendurchschnitt auf Basis der täglich veröffentlichten Zahlen des Landespressediensts lag bei 115, die Sieben-Tages-Inzidenz bei 143. Mit Stand Donnerstagfrüh gab es 1.042 aktive, behördlich bekannte Corona-Fälle im Bundesland.

Der Jänner-Trend zu weiterer, langsamer Entspannung der Krankenhaus-Situation setzte sich fort. Aktuell wurden 109 Kärntnerinnen und Kärntner wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in einem Spital behandelt, elf von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Innerhalb von 24 Stunden wurden erneut sechs Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit starben bisher 608 Menschen in Kärnten mit oder an Covid-19.