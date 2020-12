Corona - Am ersten Tag kamen 15.000 zum Testen in der Stadt Salzburg

40 positive Testergebnisse

Nach dem ersten Testtag haben am Freitagabend die Organisatoren des Massentests in der Stadt Salzburg eine positive Zwischenbilanz gezogen. Insgesamt 15.361 Menschen hatten die Möglichkeit eines Schnelltests wahrgenommen, bei 40 Personen war das Ergebnis positiv, teilte die Stadt Salzburg in einer Aussendung mit. Die betroffenen Personen wurden umgehend zum PCR-Test gebeten.

Morgen, Samstag, werden wieder an den drei Standorten Kongresshaus, Messezentrum und Flughafen von 8.00 bis 18.00 Uhr Tests abgenommen. Es sei alles gut vorbereitet. Die Einsatzleitung erhofft sich am Samstag eine ähnlich hohe Beteiligung.

"Nach dem ersten Testtag ziehen wir ein positives Resümee. Die Vorbereitungen und Planungen halten", sagte auch Rotkreuz-Einsatzleiter Helmut Steinkogler. Kurzfristig waren im Lauf des Tages neun Testspuren vom Messezentrum ins Kongresshaus verlegt worden, um die wegen des Andrangs entstandenen Wartezeiten zu reduzieren.

Am Samstag finden die Tests nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch im Pinzgau und im Lungau statt. Am Sonntag sind dann der Flachgau, der Tennengau und der Pongau mit den kostenlosen Tests an der Reihe.