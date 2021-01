Corona - Am Samstag reger Zustrom zu Massentests im Ausseerland

Bis zu Mittag 800 PCR-Tests durchgeführt - Ergebnisse erst kommende Woche

Nach dem Auftreten der britischen Mutation des Covid-19-Virus im steirischen Ausseerland sind in Windeseile PCR-Massentests organisiert worden. Rotkreuz-Einsatzleiter Gernot Leitner sagte am Samstag zu Mittag, er sei positiv überrascht über den regen Zulauf zu den Teststraßen, "vor allem, wenn man die Kürze der Zeit bedenkt". Bis zu Mittag seien in den drei Teststraßen bereits rund 800 PCR-Tests durchgeführt worden.

In der Mittagszeit sei der Andrang etwas abgeebbt, "aber das war bei den Antigen-Massentests genauso". Das Rote Kreuz sei ja gestern erst gebeten worden, die Tests zu organisieren, berichtete Leitner. "Wir haben das in Windeseile organisiert, das ist ungefähr so wie bei einem Notruf, da weiß man auch nie, was einen erwartet." Sehr viele Testwillige seien allerdings ohne Anmeldung gekommen, was aber kein wirkliches Problem darstelle.

In der Region leben laut Leitner rund 10.000 Menschen. Bleibe der Andrang am Nachmittag und am Sonntag ebenso groß wie bisher, rechne er damit, "dass wir auf eine Quote von 40 bis 50 Prozent kommen werden". Möglicherweise sei das Interesse der Bevölkerung auch deshalb größer als bei den Antigen-Massentests, weil die Treffsicherheit der PCR-Tests wesentlich höher sei. Das gebe eine gewisse Sicherheit. Er hoffe jedenfalls, dass die Tests dazu beitragen können, die Ausbreitung des mutierten Virus vielleicht doch regional eingrenzen zu können.