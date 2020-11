Corona - Amerikaner sollten zu Thanksgiving nicht verreisen

"Dringende Empfehlung" des Centers for Disease Control

Eine Woche vor dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende in den USA rät die dortige Seuchenschutzbehörde den Bürgern von Reisen ab. Es handle sich um eine "dringende Empfehlung", teilten die Centers for Disease Control (CDC) am Donnerstag mit. Grund sei die Sorge, dass sich das Coronavirus an Verkehrsknotenpunkten wie Busbahnhöfen und Flughäfen ausbreiten könnte.

Thanksgiving ist für viele Amerikaner der wichtigste Feiertag und Anlass für Familienbesuche und -feiern. Dieses Jahr fällt der Tag auf den 26. November. "Wir sind alarmiert angesichts des exponentiellen Anstiegs von Fällen, Krankenhauseinlieferungen und Todesfällen", so die CDC. Die USA haben inzwischen über eine Viertelmillion Corona-Tote zu beklagen - so viele, wie kein anderes Land.

Die Zahl geht auf Erhebungen unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters zurück. Die Zahlen der CDC selbst können von den in den einzelnen Bundesstaaten registrierten Fällen abweichen. So meldeten die CDC am Donnerstag ihrerseits 249.670 Patienten, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind - 1836 mehr als am Vortag. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg demnach um 165.987 auf etwas unter 11,5 Millionen. Am Donnerstag wurden nach Reuters-Zählungen in US-Kliniken knapp 79.000 Menschen mit Covid-19 behandelt. Das sind so viele wie nie zuvor in der Pandemie und fast 50 Prozent mehr als noch vor zwei Wochen.

Die neue Krankheitswelle hat die Behörden mancherorts zu verschärften Einschränkungen veranlasst: So schloss die Metropole New York am Donnerstag die öffentlichen Schulen. Der Bundesstaat Michigan hatte bereits am Mittwoch für drei Wochen High Schools und Colleges sowie Sport- und Unterhaltungszentren dichtgemacht. In Kansas wurde eine Maskenpflicht erlassen. Texas und Florida dagegen ernteten Lob vom Präsidialamt in Washington dafür, dass sie sich mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens weitgehend zurückhielten.