Corona-Ampel - Keine regionale Unterscheidung, Österreich bleibt rot

Kommission: Mutante als großer Unsicherheitsfaktor

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Sitzung der Kommission durchgehend neu ---------------------------------------------------------------------

Es gibt weiter keine regionale Unterscheidung auf der Corona-Ampel, ganz Österreich bleibt rot. Das hat die Sitzung der Corona-Kommission am Donnerstagnachmittag ergeben. Als Begründung wurde angegeben, dass nach wie vor keine belastbare Evidenz zum Ausmaß der Verbreitung der neuen Virus-Mutante(n) in Österreich vorliege, insbesondere in Hinblick auf regionale Durchdringung und zeitliche Dynamik.

Beobachtungsdaten aus einzelnen Bundesländern zeigen der Kommission zufolge einen Anstieg der Prävalenz von Verdachtsfällen binnen der ersten Kalenderwochen des Jahres. "Gemäß der momentan verfügbaren Datenlage ist davon auszugehen, dass die Verbreitung der Virus-Mutante(n) in Österreich derzeit (noch) nicht groß genug ist, um sich maßgeblich im aktuellen Fallgeschehen niederzuschlagen. Anhand der bisher beobachteten Ausbreitungsgeschwindigkeiten sowohl punktuell in Österreich, aber auch international, wird es als wahrscheinlich eingeschätzt, dass auch in Österreich die Virusmutante(n) zunehmend zur dominierenden Variante werden und eine erhöhte Dynamik im Infektionsgeschehen entfalten", hieß es in dem am Donnerstagabend veröffentlichten Papier der Kommission.

Das Gremium räumte aber ein, dass mittlerweile in zahlreichen Bezirken die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, unter 100 liegt: so in Oberwart, Oberpullendorf, Region Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl am See, Wolfsberg, Wels Land, Villach Stadt, Klagenfurt Stadt, Freistadt, Rohrbach, Steyr Stadt, Steyr Land, Urfahr Umgebung, Kirchdorf an der Krems, Linz Stadt, Linz Land, Schärding, Bruck an der Leitha, Sankt Pölten Stadt, Sankt Pölten Land, Hollabrunn, Lilienfeld, Krems Stadt, Korneuburg, Mödling, Melk, Mistelbach, Neunkirchen, Waidhofen an der Thaya, Graz Stadt, Graz Umgebung, Weiz, Leoben, Voitsberg, Imst, Innsbruck Stadt, Innsbruck Land, Kufstein, Landeck sowie Region Großes Walsertal.

Die Corona-Kommission stellte fest, dass die Bezirke Oberwart, Oberpullendorf, Region Eisenstadt, Linz Stadt, Linz Land, Steyr Stadt, Urfahr Umgebung, Hollabrunn, Korneuburg, Krems Stadt, St. Pölten Stadt, St. Pölten Land, Graz Stadt, Weiz, Leoben, Innsbruck Stadt, Innsbruck Land, Kufstein sowie die Region Großes Walsertal und das Bundesland Wien die Kriterien für hohes Risiko (orange) erfüllen würden.