Corona-Ampel - Österreich seit vier Wochen rot

Kommission sieht weiterhin sehr hohes Infektionsrisiko im ganzen Land

Vor vier Wochen hat die Corona-Kommission im Gesundheitsministerium erstmals ein sehr hohes Infektionsrisiko in ganz Österreich gesehen und die Ampel daher für das Land, alle Bundesländer und alle Bezirke auf rot gestellt. Auch am Donnerstagnachmittag ist die Kommission trotz leicht sinkender Werte zum gleichen Ergebnis gekommen: Das Infektionsrisiko mit SARS-COV-2 ist überall sehr groß, die Ampel bleibt daher zumindest für eine weitere Woche überall rot.

Die Einschätzung der Corona-Kommission tabellarisch:

Regionen mit sehr hohen Risiko (rot): - Bezirke im Burgenland: alle - Bezirke in Kärnten: alle - Bezirke in Niederösterreich: alle - Bezirke in Oberösterreich: alle - Bezirke in Salzburg: alle - Bezirke in der Steiermark: alle - Bezirke in Tirol: alle - Regionen in Vorarlberg: alle - Wien

Die Einschätzung der Corona-Kommission erfolgte unter Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der Spitäler, hieß es. Die detaillierten Kriterien für die Einschätzungen sind unter https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/ abrufbar. Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf corona-ampel.gv.at und im Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.