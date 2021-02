Corona - Ampelkommission: N501Y-Mutation dominiert in Österreich

Impfprävalenz der 60- bis 80-Jährigen noch zu niedrig, um starken Patienten-Anstieg in Intensivstationen zu verhindern

Der Anteil der stark ansteckenden N501Y-Mutation des Coronavirus nimmt im Infektionsgeschehen in Österreich weiter zu. Die Ampelkommission ging davon aus, dass dieser österreichweit bereits 57 Prozent der Fälle ausmacht. Dabei dürfte es sich vor allem um die Variante B.1.1.7 - also die britische - handeln. Die Impfprävalenz in der Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen wurde als "noch zu niedrig" bewertet, um einen starken Patienten-Anstieg in Intensivstationen zu verhindern.

Insgesamt besteht der Kommission zufolge für Österreich aufgrund der rohen Sieben-Tages-Inzidenz von 138,1 "ein sehr hohes Verbreitungsrisiko von SARS-CoV-2". Das Systemrisiko für die Spitäler wurde durch den Prognosewert von 17 Prozent Auslastung der Intensiv-Kapazitäten - vorerst - mit "mittlerem Risiko" eingeschätzt.

Anhand der Ausbreitungsdynamik der vergangenen zwei Wochen lässt sich eine effektive Reproduktionszahl der Mutanten schätzen, die um durchschnittlich 27 Prozent höher ist als die der vorangegangenen Variante. Für die Mutante beträgt die Reproduktionszahl 1,22 und 0,96 für jene der vorangegangenen Variante. Vor dem Hintergrund der gesetzten Lockerungsschritte sei "von einer entsprechenden Erhöhung der effektiven Reproduktionszahl von sämtlichen Varianten auszugehen". Daher kam die Corona-Kommission zum Schluss, ganz Österreich weiterhin mit "sehr hohem Risiko" einzustufen. Die Corona Kommission empfahl daher die notwendigen präventiven Maßnahmen zur Kontaktreduktion sowie regelmäßige, flächendeckende Testungen zu forcieren und "allenfalls geplante Lockerungsschritte zu überdenken".

Erst mit fortschreitender Immunisierung der Risikopopulation ist davon auszugehen, dass die Systembelastung in den Spitälern sinken wird. Trotz der "sehr positiven Entwicklung hinsichtlich der Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime", ist die Impfprävalenz insbesondere in der Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen aktuell "jedoch noch zu niedrig, um dynamische Anstiege in den Intensivstationen zu verhindern", urteilte die Kommission.

Die Anstiege würden erfahrungsgemäß zeitversetzt zum Auftreten steigender Inzidenzen folgen. Aus diesem Grund empfahl die Kommission den Bundesländern, Maßnahmen in den Spitälern zu setzen, um auf die bevorstehenden Anstiege in den Intensivstationen vorbereitet zu sein. Die Entwicklungen seien, "weiterhin engmaschig zu beobachten und etwaige Lockerungsschritte daran zu knüpfen".