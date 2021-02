Corona - AMS Kärnten: 2021 Stabilisierung bei Arbeitslosen-Zahl

Fast jeder zweite Arbeitnehmer war 2020 von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen

Das AMS Kärnten erwartet, dass sich im Jahr 2021 die Zahl der Arbeitslosen stabilisiert. Wie AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig am Dienstag bei einer Pressekonferenz sagte, sei man "vorsichtig optimistisch" - auch wenn er einräumte, dass eine Prognose wegen der Rahmenbedingungen und die Coronakrise äußerst schwierig sei. Im vergangenen Jahr war in Kärnten fast jeder zweite Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen.

Aktuelle Zahlen vom Kärntner Arbeitsmarkt lassen einen leicht positiven Trend erkennen, etwa was die Beschäftigten in der Baubranche angeht. Nachfrage sei da, und wenn sich der Trend fortsetzt - und es keinen weiteren Lockdown gibt - könne man davon ausgehen, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt stabilisiert und die Arbeitslosigkeit "im Idealfall" nach unten geht. Aber: "Schon voriges Jahr habe ich an dieser Stelle bemerkt, dass sich die Arbeitslosenzahlen gut entwickeln, und zwei Monate später war das alles Makulatur", sagte Wedenig. Erwartet wird, dass der Beschäftigtenstand 2021 in Kärnten leicht, auf 203.600 Beschäftigte, sinken wird, was einem Rückgang von 1.200 oder 0,6 Prozent entspricht.

Innerhalb von 14 Tagen sei im März 2020 die Zahl der Arbeitslosen um fast 15.000 Personen angestiegen. Zum historischen Höchststand am 31. März 2020 waren 40.032 Personen beim AMS arbeitsuchend gemeldet oder in Schulung (plus 58,3 Prozent oder 14.749 Personen). 2020 lag die Arbeitslosenquote in Kärnten bei 11,3 Prozent, um 2,5 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Besondere Ausschläge in der Arbeitslosigkeit habe es bei Arbeitnehmern unter 25 Jahren und bei jenen über 50 Jahren gegeben. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren 26.749 Personen beim AMS Kärnten als arbeitsuchend vorgemerkt, was eine Zunahme um 28,9 Prozent (plus 6.000 Personen) bedeutet.

Stark beschäftigt hatte das AMS im vergangenen Jahr das Thema Kurzarbeit. Insgesamt haben rund 7.000 Betriebe die Kurzarbeit in Anspruch genommen. "Von den 97.000 Beschäftigten in Kurzarbeit waren 54 Prozent Frauen", erklärte Melanie Jann, die stellvertretende Geschäftsführerin des AMS Kärnten. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 407 Mio. Euro Kurzarbeitsbeihilfe ausgezahlt. Zum Höchststand waren gleichzeitig 6.300 Kärntner Betriebe mit rund 75.000 Mitarbeitern in Kurzarbeit.

Besonderes Augenmerk möchte man beim AMS vor allem auf das Thema Aus- und Weiterbildung legen, 38 Prozent der Arbeitssuchenden hätten nämlich nur einen Pflichtschulabschluss. Für eine eigene Corona-Joboffensive sind 34,4 Mio. Euro eingeplant.