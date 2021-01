Corona - Anfragenrekord bei Arbeiterkammer OÖ

2.360 Infizierte in OÖ am Mittwoch

Die Pandemie hat der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich 2020 einen Anfragenrekord beschert. 375.000-mal und damit um 15 Prozent mehr als im Jahr davor wurde die Interessenvertretung um Rat gefragt. Im Mittelpunkt standen vor allem die Auswirkungen der zahlreichen Gesetze und kurzfristig erlassenen Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Verbreitung, wie die AK in einer Presseaussendung am Mittwoch berichtete.

Die Hilfesuche verlagerte sich auf Telefon und E-Mail. Allein am ersten Tag des ersten Lockdowns am 16. März registrierte die AK 5.011 Telefonanrufe sowie 756 Anfragen per E-Mail. Die Zahl der E-Mail-Anfragen stieg 2020 um 71 Prozent auf mehr als 50.000, Telefonanfragen machten mit fast 280.000 einen Anteil von 74,6 Prozent aus. Der Online-Bereich "Arbeit & Recht" wurde mehr als 1,3-Millionen-mal aufgerufen, am gefragtesten war der Artikel zum Thema "Kurzarbeit wegen Corona", der ab Mitte März ziemlich genau 500.000-mal angeschaut wurde.

Am Mittwoch meldete das Land Oberösterreich mit 2.360 Infizierten (Stand 12.00 Uhr) 302 mehr als am Tag davor. 9.207 Menschen befanden sich in Quarantäne, 324 wurden in einem Krankenhaus behandelt, 58 auf einer Intensivstation. Mit zwei neuen und fünf nachgemeldeten Todesfällen sind im Land 1.349 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.