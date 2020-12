Corona - Anmeldung für Massentests in der Steiermark ab Neujahr

Für flächendeckende Testungen von 15. bis 17. Jänner

In der Steiermark laufen die Vorbereitungen für die Massentests, die von 15. bis 17. Jänner über die Bühne gehen sollen. Wie das Kommunikationsreferat des Landes am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, soll es ab morgen, dem 1. Jänner, die Möglichkeit geben, sich auf www.oesterreich-testet.at für einen Termin anzumelden. Ab 4. Jänner können sich Steirer außerdem unter der Telefonnummer 0800/220 330 einen Termin sichern.

Laut Angaben des Kommunikationsreferats werden die Tests in Graz am 15. Jänner von 13.00 bis 19.00 Uhr und in der restlichen Steiermark einschließlich Graz am 16. und 17. Jänner jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr durchgeführt. Insgesamt sollen von 15. bis 17. Jänner 188 Teststationen mit rund 887 Spuren zur Verfügung stehen, sagte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung des Landes Steiermark.

Zum Test aufgerufen sind "alle Personen, die älter als sechs Jahre sind und eine Aufenthaltsadresse in der Steiermark haben". Von der Testung ausgeschlossen sind Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen beziehungsweise zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne sind.