Corona - Anmeldung für Massentests in Wien beginnt

Untersuchungen ab Freitag an drei Standorten möglich - Durchführung in der Bundeshauptstadt bis 13. Dezember

Die Anmeldung für die Coronavirus-Massentests in Wien ist ab heute, Mittwoch, möglich. Die Untersuchungen starten in der Bundeshauptstadt am Freitag. Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an drei Standorten testen lassen. Für die Teilnahme ist eine Terminvereinbarung nötig.

In der Bundeshauptstadt kommt dabei die entsprechende IT-Plattform des Bundes zum Einsatz. Die Eintragung ist unter "www.oesterreich-testet.at" möglich. Die Testzentren werden in der Messe Wien, der Marx-Halle sowie der Stadthalle eingerichtet. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert.