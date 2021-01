Corona - Anschober: Ende des Lockdowns "erklärtes Ziel"

Gesetzesentwurf für Eingangstests ab 18. Jänner wird laut Gesundheitsminister finalisiert - BILD VIDEO

Dass der derzeitige dritte harte Lockdown in Österreich auch mit dem angekündigten Termin endet, ist das "erklärte Ziel" der Bundesregierung. Das sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Schließlich könne ein Lockdown nicht ewig fortgesetzt werden, es dürfe zu keinem Gewöhnungseffekt kommen. "Der muss wirken, er ist die ultimative Methode, er muss etwas Besonderes sein", bekräftigte Anschober.

Am 24. Jänner soll der derzeitige Lockdown enden. Der Übergang müsse "sehr vorsichtig mit schützenden Maßnahmen im Anschluss" erfolgen. "Daran arbeiten wir gerade", sagte Anschober.

Finalisiert werde derzeit auch ein Gesetzesentwurf für Eingangstests ab 18. Jänner. Diese seien aber jedenfalls kein Ersatz für Schutzmaßnahmen. Die Zahl der Test solle massiv gesteigert werden. "Ich höre, dass es da auf parlamentarischer Ebene in der kommenden Woche einen Arbeitsprozess geben wird", sagte der Gesundheitsminister. Anschober wolle zuerst eine Lösung erarbeiten und dann diese kommunizieren.