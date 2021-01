Von 3.574 am 1. Dezember auf 1.220 gesunken

Die Zahl der aktiven Fälle in Alters- und Pflegeheimen sind rückläufig. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab, gab es am 1. Dezember des Vorjahres 3.574 aktive Fälle in Alters- und Pflegeheimen. Über 4.194 Infizierte am 8. Dezember und 2.028 am 8. Jänner ist diese Zahl bis Dienstag auf 1.220 gesunken. Die Rückgänge gab es Anschober zufolge in allen Bundesländern.