Corona - Anschober plant kein Impfen durch Apotheker

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat derzeit nicht vor, die Berechtigungen zum Verabreichen von Impfungen etwa auf Apotheker zu erweitern. Grundsätzlich könne er sich derartiges "in den nächsten Jahren" vorstellen, sagte Anschober zwar am Mittwoch nach dem Ministerrat auf eine entsprechende Frage, "aber nicht mitten in einem Impf-Prozess". Das wäre "nicht praktikabel", glaubt Anschober.