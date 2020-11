Corona - Anschober: "Schulen nicht geschlossen"

Gesundheitsminister verweist auf Betreuung und Lernhilfen - Treffen mit Einzelpersonen, nicht mit nur einer einzigen Person

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Samstagabend betont, dass die Schulen trotz der Umstellung auf Fernunterricht nicht geschlossen werden. "Es ist ja kein Schließen der Schulen. Die Pflichtschulen, genauso wie die Kindergärten, sind weiter offen", sagte Anschober in der "ZiB 2" des ORF unter Verweis auf die Ankündigung der Regierung, zwar keinen Regelunterricht anzubieten, wohl aber Betreuung und Lernhilfen in Kleingruppen.

Dennoch schmerze ihn dieser Schritt, sagte Anschober. Der verschärfte Lockdown sei aber die "letzte große Chance", ein akutes Problem in den Intensivstationen zu vermeiden. Und das "erklärte Ziel" der Regierung sei, die Schulen ab 7. Dezember wieder zu öffnen.

Die Situation in den Intensivstationen wird laut Anschober auch mit ausschlaggebend für die Beendigung des Lockdown sein. "Der Zulauf zu den Intensivstationen muss geringer sein als der Abgang." Außerdem müsse der Reproduktionsfaktor massiv sinken - von aktuell 1,2 auf deutlich unter eins. Dies würde bedeuten, dass jeder Infizierte nur noch weniger als eine weitere Person ansteckt.

Nicht bestätigt hat Anschober übrigens die zuvor von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Raum gestellte Darstellung, dass man sich während des Lockdowns nur mit einer einzigen Person treffen sollte. Die entsprechende Passage der Verordnung ist nach seiner Darstellung vielmehr so zu verstehen, dass Treffen mit engen Angehörigen "als Einzelperson" stattfinden sollen. "Wir wollen verhindern, dass es wieder zu Familienfeierlichkeiten, zu Familienfesten kommt." Ziel sei eine "massive Reduktion der Kontakte".